Ε65: Στην τελική ευθεία το τμήμα Καλαμπάκα – Οξύνεια – Νέα πλάνα πριν από την ολοκλήρωσή του (βίντεο)

Το τμήμα Καλαμπάκα – Οξύνεια του Βόρειου Τμήματος του Ε65 βρίσκεται πλέον κυριολεκτικά στα τελευταία στάδια πριν την παράδοση. Οι διαγραμμίσεις ολοκληρώθηκαν, η τελική εικόνα του αυτοκινητοδρόμου έχει διαμορφωθεί και το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών έχει πλέον τελειώσει.

Στα πλάνα του βίντεο φαίνεται ένας σχεδόν ολοκληρωμένος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που πριν λίγους μήνες αποτελούσε ακόμη ενεργό εργοτάξιο. Το κομμάτι αυτό είναι από τα πιο προχωρημένα του Βόρειου Ε65 και ουσιαστικά απομένουν μόνο οι τελευταίοι έλεγχοι και μικρές τεχνικές λεπτομέρειες πριν την τελική παράδοση στην κυκλοφορία (καθώς και μερικά μέτρα διαγραμμίσεων).

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές και δηλώσεις, το Βόρειο Τμήμα του Ε65 έχει ξεπεράσει το 93% συνολικής προόδου, με στόχο η σύνδεση της Καλαμπάκας με την Εγνατία Οδό να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 2 μήνες.. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Ε65 θα ενώσει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και αναβαθμίζοντας την οδική ασφάλεια στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα.

Βίντεο Tasos Gakis

