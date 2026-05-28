Εφυγε από τη ζωή ο πρώην διευθυντής του Επιμελητηρίου Τρικάλων Αχιλλέας Πουλιανίτης

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο επίτιμος διευθυντής του Επιμελητηρίου Τρικάλων Αχιλλέας Πουλιανίτης.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 28 – 5 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παρασκευή Λάππα – Πουλιανίτη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτρης και Εύη, Άκης και Νάνσυ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασιλική, Αχιλλέας, Γιώργος, Αχιλλέας

Η ΠΕΘΕΡΑ Βασιλική Λάππα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Πέμπτη 28 – 5 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Ά Κοιμητήριο Τρικάλων.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στην Μονάδα τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .