Εφυγε από τη ζωή ο πρώην διευθυντής του Επιμελητηρίου Τρικάλων Αχιλλέας Πουλιανίτης

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο επίτιμος διευθυντής του Επιμελητηρίου Τρικάλων Αχιλλέας Πουλιανίτης.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 28 – 5 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παρασκευή Λάππα – Πουλιανίτη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτρης και Εύη, Άκης και Νάνσυ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασιλική, Αχιλλέας, Γιώργος, Αχιλλέας
Η ΠΕΘΕΡΑ Βασιλική Λάππα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Πέμπτη 28 – 5 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ..
Η ταφή θα γίνει στο Ά Κοιμητήριο Τρικάλων.
Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στην Μονάδα τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .