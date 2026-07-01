Ευχαριστήριο Σκρέκα στον Παπασταύρου για έργα ύδρευσης, στον Δήμο Μετεώρων

Στη συνάντηση για την υπογραφή του μεγάλου προγράμματος ύψους 50 εκ. ευρώ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, που αφορά άμεσα και τον Νομό Τρικάλων, συμμετείχε ο Βουλευτής Τρικάλων και πρ. Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, ο κ. Σκρέκας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την ουσιαστική ανταπόκριση του και την άμεση ενσωμάτωση των προτάσεων της περιοχής στο εθνικό πλάνο για τη λειψυδρία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν οι άμεσες προτεραιότητες της περιοχής, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα με τέσσερα ζωτικής σημασίας έργα ύδρευσης για τον Δήμο Μετεώρων.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για τα έργα ύδρευσης στα χωριά Οξύνεια, Σαρακίνα και Ξηρόκαμπο, καθώς και για τη σύνδεση του νέου δικτύου υδροδότησης της πόλης της Καλαμπάκας. Πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις που έρχονται να δώσουν λύση σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της περιφέρειας, εξασφαλίζοντας την επάρκεια νερού για τους κατοίκους.

Παράλληλα, ευχαρίστησε και τον Δήμαρχο Μετεώρων, κ. Λευτέρη Αβραμόπουλο, επισημαίνοντας ότι η καλή προετοιμασία και η διαρκής επικοινωνία επέτρεψαν να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες, ώστε να υπάρξει αυτό το θετικό αποτέλεσμα για την πόλη της Καλαμπάκας και τα χωριά του Δήμου.

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης: «Με 4 μεγάλα έργα ύδρευσης θωρακίζουμε τον Δήμο Μετεώρων και δίνουμε οριστική απάντηση στη λειψυδρία, από την Καλαμπάκα μέχρι τα χωριά μας. Η ένταξη της Οξύνειας, της Σαρακίνας και του Ξηροκάμπου στο πρόγραμμα, μαζί με τη σύνδεση του νέου δικτύου της πόλης, αλλάζει τα δεδομένα για την περιοχή μας. Για κάθε σπίτι, η εξέλιξη αυτή σημαίνει τέλος στην αβεβαιότητα, αναβάθμιση των υποδομών και εγγυημένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό, Σταύρο Παπασταύρου, για τα γρήγορα αντανακλαστικά και την άμεση ανταπόκρισή του στις ανάγκες του νομού μας, καθώς και τον Δήμαρχο, Λευτέρη Αβραμόπουλο, για την ικανότητα του να ωριμάσει γρήγορα τις απαραίτητες μελέτες, ώστε να υπαχθούν άμεσα στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δουλεύουμε μεθοδικά και εστιάζουμε σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συντοπιτών μας».