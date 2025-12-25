Ευχές του Γραμματέα της Ν.Δ. Κώστα Σκρέκα για τα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που μας υπενθυμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της ανθρώπινης επαφής.

Μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, αυτές οι Άγιες ημέρες, μας δίνουν την ευκαιρία να

σταθούμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον, να στηρίξουμε όσους το έχουν ανάγκη και να κοιτάξουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση και περισσότερη αισιοδοξία.

Εύχομαι σε όλες και σε όλους υγεία, οικογενειακή γαλήνη και δύναμη. Με πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας, με κατανόηση και με συνεργασία, μπορούμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, καλύτερες προοπτικές για τις επόμενες γενιές.

Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά!

Κώστας Σκρέκας

Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ.

Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων