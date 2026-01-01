Ευχές του Γραμματέα της Ν.Δ. για τη νέα χρονιά

Η έλευση του νέου έτους αποτελεί πάντα μια ευκαιρία για απολογισμό, αλλά κυρίως για ανανέωση της πίστης μας στις δυνατότητες της πατρίδας και της κοινωνίας μας.

Το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε προκλήσεις, αλλά και σε σημαντικές ευκαιρίες.

Με σχέδιο, υπευθυνότητα και πολιτική σταθερότητα, συνεχίζουμε την κοινή

προσπάθεια για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη και πιο αισιόδοξη για τις

επόμενες γενιές.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και τους ανθρώπους της, η προτεραιότητά μας παραμένει ξεκάθαρη: ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, στήριξη της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, επενδύσεις στις υποδομές και έμπρακτη φροντίδα για κάθε συμπολίτη μας.

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, δύναμη

και αισιοδοξία. Καλή χρονιά με προκοπή και ενότητα.

Κώστας Σκρέκας

Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας

Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων