Ευρωπαϊκή συνεργασία στελεχών Δ. Τρικκαίων και e-trikala για την Κλιματική Ουδετερότητα

Με ανταλλαγή απόψεων και καλές πρακτικές για την Κλιματική Ουδετερότητα στην Ευρώπη εμπλουτίστηκαν οι θέσεις του Δήμου Τρικκαίων για πιο «πράσινο» Δήμο.

Στο πλαίσιο του «Ανοιξιάτικού Σχολείου» του NetZeroCities που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2026, τα στελέχη του Δήμου Τρικκαίων μετείχαν στις συζητήσεις και παρουσίασαν στοιχεία για το πώς ο Δήμος σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις αναφορικά με την Κλιματική Ουδετερότητα. Εξάλλου το NetZeroCities είναι η έκφραση της Ευρωπαϊκής αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Εξυπνων Πόλεων στην Ευρώπη, όππου μετέχει ο Δήμος Τρικκαίων.

Το θέμα του Σχολείου (πραγματοποιήθηκε στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 40 χώρες) «Επιτάχυνση της Μετάβασης του Ενεργειακού Συστήματος προς την Κλιματική Ουδετερότητα» (“Speeding up the Energy System Transition to Climate Neutral”).

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις πόλεις να εφαρμόσουν τα Συμβόλαια Κλιματικής Πόλης (CCC). Μέσω μιας συστημικής προσέγγισης, εξετάστηκαν οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ έξυπνων δικτύων ηλεκτρισμού, δικτύων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και ο ρόλος της χρηματοδότησης και της κοινωνικής ισότητας.

Η θεματολογία επικεντρώθηκε συγκεκριμένα στα εξής σημεία:

Μετασχηματισμός Αστικών Ενεργειακών Συστημάτων: Εστίαση σε πολύπλοκες, διασυνδεδεμένες δομές που καθορίζουν τον τρόπο παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ενέργειας στις πόλεις.

Συστημική Προσέγγιση: Αναγνώριση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ έξυπνων δικτύων ηλεκτρισμού και δικτύων θέρμανσης/ψύξης.

Μοχλοί Αλλαγής: Χρήση εργαλείων όπως η διακυβέρνηση, η χρηματοδότηση και η κοινωνική ισότητα για την προώθηση της μετάβασης.

Πρακτική Εφαρμογή: Εργασία πάνω σε πραγματικές προκλήσεις των πόλεων για την επιτάχυνση των Συμβολαίων Κλιματικής Πόλης (Climate City Contracts – CCC).

Τις δράσεις του Δήμου Τρικκαίων (όπως το Κλιματικό Σύμφωνο, το ΚΕΠ Ενέργειας και ειδικότερες πρωτοβουλίες) παρουσίασε η ειδ,. συνεργάτιδα του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Κωνσταντίνα Ζαχαρή. Στις συζητήσεις και τα πάνελ μετείχαν, επίσης, η προϊσταμένη του τμήματος Μελετών & Κατασκευών (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων) κ. Σούλα Μπράκη και η διευθύνουσα σύμβουλος τη e-trikala ΑΕ κ. Βασιλένα Μητσιάδη.

Από το γραφείο Τύπου