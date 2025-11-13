Ευρωπαϊκή “αυτοψία” για το θετικό αποτύπωμα των έργων ΕΣΠΑ στα Τρίκαλα

Μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να διαπιστωθεί η αξιοποίηση και η κοινωνική απόδοση των χρημάτων της ΕΕ στον Δήμο Τρικκαίων, είχε ο κ. Nicola De Michelis, Διευθυντής Εξυπνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Νότιας Ευρώπης, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025 επισκέφθηκε έργα που υλοποίησε η ΕΕ στον Δήμο Τρικκαίων, έναν Δήμο που μετασχηματίζεται δυναμικά, με την πολύ μεγάλη απορροφητικότητα προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κυρίως).

Ο κ. De Michelis επισκέφθηκε έργα που υλοποιήθηκαν από τα δύο τελευταία ΕΣΠΑ («Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και «Θεσσαλία 2021-2027»), μαζί με τον κ. Γιάννη Σολομωνίδη, κύριο Διαχειριστή – Υπεύθυνο Προγράμματος Ευρωπαϊκών Πολιτικών για Ελλάδα και Κύπρο ((DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και την προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Πολυτίμη Γραββάνη.

Εχοντας συναντηθεί νωρίτερα την Τετάρτη με τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, σε τεχνική συνάντηση που οργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο κ. De Michelis ξεναγήθηκε αρχικώς από την προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων κ. Κρυσταλλία Μαντζανά, στην ιστορία και στα έργα που ανέδειξαν το Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό. Η κ. Μαντζανά παρουσίασε τον ρόλο του λουτρού και την πορεία αποκατάστασής του.

Ακολούθησε ξενάγηση – παρουσίαση του Μουσείου Τσιτσάνη, από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του κ. Στέλιο Καραγιώργο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τεράστια σημασία του λαϊκού τραγουδιού και δη του Βασίλη Τσιτσάνη για τα Τρίκαλα και όλη την Ελλάδα, με το πλούσιο υλικό που φιλοξενείται στο Μουσείο.

Η δε προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κ. Θεοδώρα Σαργιώτη, ανέλυσε τα τεχνικά στοιχεία του σημαντικού αυτού έργου.

Μετά τα έργα πολιτισμού, ο κ. De Michelis με ποδήλατο κινήθηκε στον ποδηλατόδρομο του Ληθαίου, που αναπλάστηκε επίσης με χρήματα του ΕΣΠΑ και κατέληξε στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων.

Για τα ιστορικά στοιχεία της πόλης έγινε παρουσίαση από τον εκπρόσωπο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων κ. Θανάση Μιχαλάκη και ακολούθησε παρουσίαση του πιο πρόσφατου έργου που εγκαινιάστηκε, του Πάρκου Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων – Skate Park. Η κ. Σαργιώτη ανέλυσε τη σημασία του έργου, παρουσίασε τα τεχνικά στοιχεία και τη διαμορφωμένη κατάσταση συνολικά με τα έργα ΕΣΠΑ στα Τρίκαλα.

Ακολούθησε μικρή γεύση από τα Χριστουγεννιάτικα Τρίκαλα, με παρουσίαση κάποιων πτυχών του Μύλου των Ξωτικών, ενώ έγινε και νέα συνάντηση με τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά.

Παρών σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. De Michelis ήταν ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Θανάσης Τσιάρας, καθώς και στελέχη της ΕΥΔ του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027».

Από το γραφείο Τύπου