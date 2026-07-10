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Ευρεία αστυνομική επιχείρηση με 12 συλλήψεις στη Θεσσαλία – Βεβαιώθηκαν 149 τροχαίες παραβάσεις

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, το πρωί, σε περιοχές της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
• ελέγχθηκαν -649- άτομα,
• ελέγχθηκαν -546- οχήματα,
• συνελήφθησαν -12- άτομα, εκ των οποίων:
 -8- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,
 -1- για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης/ομάδας και της απάτης,
 -1- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών &
 -2- για ανυποταξία.

• κατασχέθηκαν μικροποσότητα ηρωίνης και ένα ρολόι χειρός.

• βεβαιώθηκαν -149- τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων:
 -29- για παραβάσεις ταχύτητας,
 -4- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
 -7- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
 -7- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
 -12- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
 -5- για χρήση κινητού τηλεφώνου,
 -85- λοιπές.

• ακινητοποιήθηκαν -6- οχήματα.

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