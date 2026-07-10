Ευρεία αστυνομική επιχείρηση με 12 συλλήψεις στη Θεσσαλία – Βεβαιώθηκαν 149 τροχαίες παραβάσεις

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, το πρωί, σε περιοχές της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

• ελέγχθηκαν -649- άτομα,

• ελέγχθηκαν -546- οχήματα,

• συνελήφθησαν -12- άτομα, εκ των οποίων:

 -8- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

 -1- για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης/ομάδας και της απάτης,

 -1- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών &

 -2- για ανυποταξία.

• κατασχέθηκαν μικροποσότητα ηρωίνης και ένα ρολόι χειρός.

• βεβαιώθηκαν -149- τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων:

 -29- για παραβάσεις ταχύτητας,

 -4- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

 -7- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

 -7- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

 -12- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

 -5- για χρήση κινητού τηλεφώνου,

 -85- λοιπές.

• ακινητοποιήθηκαν -6- οχήματα.