Ευλογιά: Επιστρατεύονται drone και Αστυνομία – O αριθμός των κρουσμάτων στα Τρίκαλα

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που αποφάσισε η κυβερνητική σύσκεψη που έγινε υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπρόσωπο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υιοθετούνται, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, οι προτάσεις που υπέβαλε η Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει συσταθεί από τις αρχές Αυγούστου, με απόφαση του ΥπΑΑΤ, Κώστα Τσιάρα και επικεφαλής της είναι ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και διατύπωσε οκτώ προτάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της νόσου.

Συγκεκριμένα, προτείνει:

Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών απολύμανσης, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, με στόχο τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Παράλληλα, προτείνεται η εξέταση δυνατότητας οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων για τα έξοδα απολύμανσης. Εντατικοποίηση της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των μέτρων, με επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή απόκρυψης κρουσμάτων. Προτείνεται, επίσης, η μη αποζημίωση των κτηνοτρόφων που παραβαίνουν τα μέτρα και η παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία, ώστε να υπάρξει αποτρεπτική ισχύς έναντι κάθε παράβασης. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ετοιμότητας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει:

Μόνιμη επιτήρηση των μετακινήσεων παραγωγικών ζώων με τη χρήση drones ,

, Μηχανισμό άμεσης προμήθειας υλικών και εξοπλισμού ,

, Ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Άμεση καταγραφή, φωτογράφηση, δέσμευση και κατάλληλη υγειονομική διαχείριση των ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του ιού. Δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη της επιζωοτίας, όπως οι ημερομηνίες και ο αριθμός των εστιών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η πλήρης διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση κρίνονται απαραίτητες, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για την αφύπνιση και εγρήγορση του παραγωγικού κόσμου. Διοργάνωση νέου κύκλου ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά. Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν στη διαρκή εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές. Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την τεκμηριωμένη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων, από την ΕΕ, εμβολίων, το επίπεδο και τη διάρκεια ανοσίας, τη διαθεσιμότητα, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη εφαρμογή εμβολιαστικού σχήματος έναντι του τρέχοντος συστήματος αντιμετώπισης και εκρίζωσης του νοσήματος. Άμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, αμέσως μετά τη λήψη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος, εντός 72 ωρών και το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών, σε όλες τις Περιφέρειες. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Τα επίσημα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, έως τέλος Σεπτεμβρίου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 – 10 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 60 42 54 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 256 89 106 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 305 129 163 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 171 48 63 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 201 35 43 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 88 6 7 ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 75 10 12 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 60 15 16 ΜΑΙΟΣ 2025 194 56 61 ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 243 92 116 ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 375 176 233 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 418 195 260 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 503 328 420 ΣΥΝΟΛΟ 2.949 1.231 1.568

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 40 41 ΑΝΔΡΟΥ 1 1 ΑΧΑΙΑΣ 88 111 ΕΒΡΟΣ 155 194 ΕΥΒΟΙΑ 6 7 ΗΛΕΙΑ 1 1 ΗΜΑΘΙΑ 21 27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 10 ΚΑΒΑΛΑ 45 56 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 50 60 ΚΟΖΑΝΗ 1 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 2 ΛΑΡΙΣΑΣ 212 308 ΛΕΣΒΟΥ 2 2 ΛΗΜΝΟΥ 4 4 MAΓΝΗΣΙΑΣ 113 158 ΞΑΝΘΗΣ 172 208 ΠΕΛΛΑ 2 2 ΠΙΕΡΙΑΣ 16 19 ΡΟΔΟΠΗΣ 111 137 ΣΕΡΡΕΣ 69 90 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26 38 ΦΛΩΡΙΝΑ 1 2 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 1 ΦΩΚΙΔΑΣ 67 68 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 15 18 ΣΥΝΟΛΟ 1.231 1.568

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 12 13 ΑΧΑΙΑΣ 43 58 ΕΒΡΟΣ 3 3 ΗΛΕΙΑ 1 1 ΗΜΑΘΙΑΣ 20 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 8 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 34 41 ΛΑΡΙΣΑΣ 52 73 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 23 29 ΞΑΝΘΗΣ 25 31 ΠΕΛΛΑΣ 2 2 ΠΙΕΡΙΑΣ 10 13 ΡΟΔΟΠΗΣ 31 35 ΣΕΡΡΕΣ 59 77 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 9 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 328 420

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΑΣ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 2.204 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 7.202 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 19.876 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 51.464 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 16.886 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 11.328 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 1.165 ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 2.282 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 3.070 ΜΑΙΟΣ 2025 10.652 ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 23.133 ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 58.441 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 55.151 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 65.014* ΣΥΝΟΛΟ 327.868*

*Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατοθέντων ζώων από τις Π.Ε.