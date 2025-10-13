Τοπικά

Ευλογιά: Επιστρατεύονται drone και Αστυνομία – O αριθμός των κρουσμάτων στα Τρίκαλα

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,  που αποφάσισε η κυβερνητική σύσκεψη που έγινε υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπρόσωπο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υιοθετούνται, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου,  οι προτάσεις που υπέβαλε η  Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει συσταθεί από τις αρχές Αυγούστου, με απόφαση του ΥπΑΑΤ, Κώστα Τσιάρα και επικεφαλής της είναι ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε την  κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και διατύπωσε οκτώ  προτάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της νόσου.

Συγκεκριμένα, προτείνει:

  1. Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών απολύμανσης, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, με στόχο τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Παράλληλα, προτείνεται η εξέταση δυνατότητας οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων για τα έξοδα απολύμανσης.
  2. Εντατικοποίηση της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των μέτρων, με επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή απόκρυψης κρουσμάτων. Προτείνεται, επίσης, η μη αποζημίωση των κτηνοτρόφων που παραβαίνουν τα μέτρα και η παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία, ώστε να υπάρξει αποτρεπτική ισχύς έναντι κάθε παράβασης.
  3. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ετοιμότητας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει:
  • Μόνιμη επιτήρηση των μετακινήσεων παραγωγικών ζώων με τη χρήση drones,
  • Μηχανισμό άμεσης προμήθειας υλικών και εξοπλισμού,
  • Ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών.
  1. Άμεση καταγραφή, φωτογράφηση, δέσμευση και κατάλληλη υγειονομική διαχείριση των ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του ιού.
  2. Δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη της επιζωοτίας, όπως οι ημερομηνίες και ο αριθμός των εστιών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η πλήρης διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση κρίνονται απαραίτητες, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για την αφύπνιση και εγρήγορση του παραγωγικού κόσμου.
  3. Διοργάνωση νέου κύκλου ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά. Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν στη διαρκή εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές.
  4. Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την τεκμηριωμένη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων, από την ΕΕ, εμβολίων, το επίπεδο και τη διάρκεια ανοσίας, τη διαθεσιμότητα, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη εφαρμογή εμβολιαστικού σχήματος έναντι του τρέχοντος συστήματος αντιμετώπισης και εκρίζωσης του νοσήματος.
  5. Άμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, αμέσως μετά τη λήψη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος, εντός 72 ωρών και το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών, σε όλες τις Περιφέρειες. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.
  • Τα επίσημα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, έως τέλος Σεπτεμβρίου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΜΗΝΑΣΔΕΙΓΜΑΤΑΚΡΟΥΣΜΑΤΑΕΚΤΡΟΦΕΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20241014
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024604254
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 202425689106
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024305129163
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20241714863
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20252013543
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20258867
ΜΑΡΤΙΟΣ 2025751012
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025601516
ΜΑΙΟΣ 20251945661
ΙΟΥΝΙΟΣ 202524392116
ΙΟΥΛΙΟΣ 2025375176233
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025418195260
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025503328420
ΣΥΝΟΛΟ2.949                1.2311.568

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΚΡΟΥΣΜΑΤΑΕΚΤΡΟΦΕΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ4041
ΑΝΔΡΟΥ11
ΑΧΑΙΑΣ88111
ΕΒΡΟΣ155194
ΕΥΒΟΙΑ67
ΗΛΕΙΑ11
ΗΜΑΘΙΑ2127
ΗΡΑΚΛΕΙΟ22
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ810
ΚΑΒΑΛΑ4556
ΚΑΡΔΙΤΣΑ5060
ΚΟΖΑΝΗ11
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ22
ΛΑΡΙΣΑΣ212308
ΛΕΣΒΟΥ22
ΛΗΜΝΟΥ44
MAΓΝΗΣΙΑΣ113158
ΞΑΝΘΗΣ172208
ΠΕΛΛΑ22
ΠΙΕΡΙΑΣ1619
ΡΟΔΟΠΗΣ111137
ΣΕΡΡΕΣ6990
ΤΡΙΚΑΛΩΝ2638
ΦΛΩΡΙΝΑ12
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ11
ΦΩΚΙΔΑΣ6768
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ1518
ΣΥΝΟΛΟ1.2311.568

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΚΡΟΥΣΜΑΤΑΕΚΤΡΟΦΕΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ1213
ΑΧΑΙΑΣ4358
ΕΒΡΟΣ33
ΗΛΕΙΑ11
ΗΜΑΘΙΑΣ2026
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ68
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ3441
ΛΑΡΙΣΑΣ5273
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2329
ΞΑΝΘΗΣ2531
ΠΕΛΛΑΣ22
ΠΙΕΡΙΑΣ1013
ΡΟΔΟΠΗΣ3135
ΣΕΡΡΕΣ5977
ΤΡΙΚΑΛΩΝ69
ΦΘΙΩΤΙΔΑ11
ΣΥΝΟΛΟ328420

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΑΣΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20242.204
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20247.202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 202419.876
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 202451.464
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 202416.886
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 202511.328
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20251.165
ΜΑΡΤΙΟΣ 20252.282
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20253.070
ΜΑΙΟΣ 202510.652
ΙΟΥΝΙΟΣ 202523.133
ΙΟΥΛΙΟΣ 202558.441
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 202555.151
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 202565.014*
ΣΥΝΟΛΟ327.868*

*Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατοθέντων ζώων από τις Π.Ε.

