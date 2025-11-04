Ευλογιά αιγοπροβάτων: 30 κρούσματα στα Τρίκαλα – 4 νέα τον Οκτώβριο

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ελληνική Αστυνομία, τις Περιφέρειες, τις ΔΑΟΚ και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις περιοχές όπου η ευλογιά των αιγοπροβάτων βρίσκεται σε έξαρση.

Από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 2.711 έλεγχοι σε έξι Περιφέρειες της χώρας (Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία).

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από μικτά κλιμάκια –με συμμετοχή στελεχών του ΥΠΑΑΤ, των Περιφερειών και της Ελληνικής Αστυνομίας– διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις και έγιναν 8 συλλήψεις.

Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα και διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στον Νομό Σερρών, όπου η νόσος παρουσιάζει έντονη έξαρση τον τελευταίο μήνα με 77 κρούσματα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν 533 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα και σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού 687/2020 για εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ στο νομό Τρικάλων τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται συνολικά σε 30 σε 43 εκτροφές, ενώ τον Οκτώβριο εκδηλώθηκαν 4 νέα κρούσματα σε 5 εκτροφές.