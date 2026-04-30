Ευκαιρίες για χρηματοδότηση μικρών μεσαίων επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος «Παράγουμε στην Ελλάδα»

Η ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Τρικάλων διοργανώνουν την Τρίτη, 5/5/2026 και ώρα: 18.00 στο Ξενοδοχείο GALLERY ART HOTEL (Π.Ο. Λάρισας-Καρδίτσας, Τρίκαλα), Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας Δράσης του Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 «ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Η Δράση, που δέχεται ήδη αιτήσεις και την οποία διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ και ειδικά για την Θεσσαλία, η ΑΕΔΕΠ, χρηματοδοτεί επενδύσεις υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων παραγωγικών Επιχειρήσεων για προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών, συμμετοχή σε εκθέσεις, νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό και έμμεσες δαπάνες.

Ο Ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 100.000€ με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 400.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 50% έως και 55% κατόπιν επίτευξης του στόχου ταχείας υλοποίησης επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Υποχρεωτική είναι η επίτευξη Στόχου Παραγωγικής Αποδοτικότητας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, επί ποινή επιστροφής 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού σε περίπτωση μη επίτευξης.

Ο Προϋπολογισμός της επενδυτικής, αυτής, Δράσης ανέρχεται σε 50.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Τρίτη 02.06.2026 και ώρα 15:00.

Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία (πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ. 24210-76894/9).