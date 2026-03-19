“Εσταυρωμένος”: Ανθρωπιστική αποστολή για την ενίσχυση 700 και πλέον κρατουμένων στα Τρίκαλα

Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Σ.Σ.Κ. Βόλου “Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ”, πραγματοποιήθηκε σήμερα (19/03/2026) μια ακόμη ανθρωπιστική αποστολή προς ενίσχυση των απόρων κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση “με χαρά και ενδιαφέρον ετοίμασαν οι συνεργάτες του Κέντρου Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΚΕ.Δ.Α.Β.) της τοπικής μας Εκκλησίας, που λειτουργεί ως λειτουργεί με τη ευθύνη του Δ.Σ. του Συλλόγου, την ανθρωπιστική αποστολή, και δύο εξ αυτών μετέφεραν την έμπρακτη αγάπη μας στα Τρίκαλα, όπου παρέδωσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της φυλακής πολλά αναγκαία είδη διαβίωσης των έγκλειστων.

Τα είδη που προσέφερε ο “Ε”:

23 χαρτοκιβώτια με ελαφρώς μεταχειρισμένα ενδύματα

185 μπλούζες και πουκάμισα,

97 παντελόνια και βερμούδες,

41 σεντόνια ελαφρώς μεταχειρισμένα,

30 κουβέρτες,

41 πετσέτες,

40 μπουφάν,

42 μαξιλαροθήκες,

10 σετ πιτζάμες κ.α.

Και οι ανθρωπιστικές αποστολές συνεχίζονται…”