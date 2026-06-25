«Εσείς γνωρίζετε πόσο ρεύμα καταναλώνει όλο το σπίτι σας;» – Νέα ενημερωτική δράση της e-trikala

Ανοιγμα στην κοινωνία και ενημέρωση των πολιτών για λύσεις στην κατανάλωση ενέργειας, πραγματοποίησε η e-trikala ΑΕ και το ΚΕΠ Ενέργειας του Δήμου Τρικκαίων. Μετά την πρώτη επαφή – ενημέρωση με ωφελούμενους/ες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, ακολούθησε ανοιχτή επαφή με τους τρικαλινούς και τις τρικαλινές, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στελέχη και συνεργάτες της e-trikala και του Δήμου Τρικκαίων ενημέρωναν του πολίτες

– για την «ενεργειακή φτώχεια»

– για λύσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας

– για τις δυνατότητες και υπηρεσίες του ΚΕΠ Ενέργειας που πρώτος σε όλη τη χώρα δημιούργησε και λειτουργεί ο Δήμος Τρικκαίων

– για τους μετρητές κατανάλωσης ενέργειας

Ειδικά για τα παιδιά, υπήρχαν σχετικά παιχνίδια, άκρως ενδιαφέροντα και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όταν, για παράδειγμα, καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «το ψυγείο ή το αερόθερμο είναι πιο ενεργοβόρο;».

Η όλη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος EmPowering Us, στο οποίο μετέχει η e-trikala. Επίσης ο Δήμος Τρικκαίων με το ΚΕΠ Ενέργειας, στηρίζει τις συγκεκριμένες δράσεις, έχοντας επιλέξει υλοποίηση έργων, τόσο με το Στρατηγικό Πλάνο Εξυπνης Πόλης – restart mAI city, όσο και με την Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις της Ευρώπης. Ουσιαστικά, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες ενοποιούν διάφορα υπο-προγράμματα και δράσεις, με στόχο μια πιο «πράσινη» δραστηριότητα, σε μια ανθεκτική πόλη.

Από το γραφείο Τύπου