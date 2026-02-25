Ερώτηση Τσιάρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον δρόμο Τρικάλων – Καρδίτσας

Εικόνα εγκατάλειψης καταγγέλει ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Τσιάρας, καταθέτοντας σχετική επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο η οποία αναφέρει τα εξής:

κ. Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παρακαλώ να εισαχθεί στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας η ερώτησή μου προς τον κ. Περιφερειάρχη.

Προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα.

ΕΡΩΤΗΣΗ. Θανάση Τσιάρα Περιφερειακού Συμβούλου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ: Δρόμος ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Από κυκλικό κόμβο ΚΤΕΛ μέχρι γέφυρα Πηνειού).

Ο δρόμος Τρίκαλα-Καρδίτσα είναι η παλαιά Εθνική Οδός 30 και υπάγεται ως προς τη συντήρηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το τμήμα από τον κυκλικό κόμβο του ΚΤΕΛ μέχρι τη γέφυρα Πηνειού ποταμού μήκους 5,5 χιλιομέτρων, αποτελεί αρμοδιότητα της Π.Ε Τρικάλων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων συνδέεται στενά με την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, μέσω αυτού του οδικού άξονα και αποτελεί ζωτικής σημασίας έργο για την Δυτική Θεσσαλία.

Μετά την ολοκλήρωση του κλειστού αυτοκινητοδρόμου Ε65 και συγκεκριμένα του τμήματος Καρδίτσα-Τρίκαλα, το προαναφερθέν τμήμα μήκους 5,5 χιλιομέτρων ουσιαστικά έχει εγκαταλειφθεί. Παρόλα αυτά, λόγω των διοδίων και της μικρής απόστασης μεταξύ Τρικάλων-Καρδίτσας, πολλοί επιλέγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, αντί του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Να σημειωθεί ότι κατά μήκος του οδικού τμήματος αυτού, δραστηριοποιούνται περισσότερες από 40 επιχειρήσεις και αποτελεί μια από τις ΒΙΠΕ της Π.Ε. Τρικάλων.

Από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και για 13 ολόκληρα χρόνια δεν έγινε απολύτως καμία παρέμβαση συντήρησης του δρόμου, παρότι υπάρχει ώριμη μελέτη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Τρικάλων.

Επειδή στο συγκεκριμένο δρόμο κινούνται καθημερινά εκατοντάδες οχήματα, εξυπηρετώντας σημαντικές μετακινήσεις και εμπορευματικές μεταφορές, το κυκλοφοριακό φορτίο είναι πολύ υψηλό, καθώς υπάρχουν και πολλοί οικισμοί, τόσο των Τρικάλων, όσο και της Καρδίτσας και το επίπεδο ασφάλειας είναι πολύ χαμηλό, ζητώ από τον κ. Περιφερειάρχη να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο:

Αν σχεδιάζονται να γίνουν έργα συντήρησης αυτού του οδικού τμήματος;

Τι χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των εργασιών προβλέπεται;

Και αν αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή η συντήρηση αυτού του οδικού τμήματος μήκους 5,5 χιλιομέτρων, με καθαρισμό των τάφρων, εκατέρωθεν του δρόμου, επαρκή φωτισμό, καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας στα σημεία που θα γίνει καθαρισμός των τάφρων;

Με τιμή,

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ