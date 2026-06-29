Ερωτηματολόγιο του e- trikala για την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη των Τρικάλων

Μια νέα εκστρατεία στους τρικαλινούς και τις τρικαλινές ζητώντας τη συνεργασία τους, ξεκινά η e-trikala. Αυτή τη φορά, συνολικά για απαιτούμενες δράσεις στην οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη των Τρικάλων.

Πρόκειται για ένα σύντομο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (διάρκειας περίπου 3–5 λεπτών), μέσω του οποίου η e-trikala ΑΕ συλλέγει απόψεις, προστάσεις και εμπειρίες πολιτών, συνολικά για θέματα της οδικής ασφάλειας (εξοπλισμός, ποδηλάτες, πεζοί, εμποδιζόμενα άτομα κ.α.).

Το ερωτηματολόγιο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CAMBER, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ποιότητας των μετακινήσεων σε αστικές και περιαστικές περιοχές μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

Η e-trikala ΑΕ έχει ήδη απευθυνθεί στους τρικαλινούς με άλλα δύο ερωτηματολόγιο, για την ποδηλασία στην πόλη και για την «έξυπνη διάβαση» στο πάρκινγκ πρώην Στρατοπέδου Παπαστάθη.

Αυτή τη φορά τα ερωτήματα τίθενται συνολικότερα, και οι προκειμένου να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη.

Η αφίσα περιλαμβάνει QR code που παραπέμπει σε ένα σύντομο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (διάρκειας περίπου 3–5 λεπτών).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCuQz6t2gyGvJw8BqPnoYLqWAKuQIoIJH3N6mri2ZW1TXw-Q/viewform