Εργασίες συντήρησης θα κρατήσουν κλειστό για δυο ημέρες το πάρκινγκ στα Δικαστήρια

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι ο Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης στα Δικαστήρια θα παραμείνει κλειστός για το κοινό τις εξής ημέρες:

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026

Αιτία, οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του Δήμου, με αντικατάσταση της κάλυψης του στεγάστρου και συνακόλουθες θερμές εργασίες (συγκολλήσεις) σε υψόμετρο. Η διακοπή πρόσβασης επιβάλλεται για λόγους απόλυτης ασφάλειας των πολιτών και των οχημάτων τους. Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, ώστε το πάρκινγκ να αποδοθεί ξανά σε πλήρη χρήση στους δημότες.

Ο Δήμος Τρικκαίων ζητά την κατανόηση όλων και τη συμμόρφωση με τις σημάνσεις που τοποθετούνται στον χώρο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ του Δήμου Τρικκαίων στον τηλεφωνικό αριθμό 2431071771.