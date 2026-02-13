Εργασίες στο αθλητικό κέντρο “Σκαμνιές” από τον Δήμο Πύλης

Νέα επίσκεψη του Δημάρχου Πύλης Κώστα Μαράβα στις εν’ εξελίξει εργασίες που γίνονται στην είσοδο που οδηγεί προς το Αθλητικό Κέντρο (ΣΚΑΜΝΙΕΣ) στην Πηγή.

Εκεί διαπίστωσε ιδίοις όμμασι την πρόοδο των παραπάνω εργασιών και αφορούν την βελτίωση του δρόμου, συνομιλώντας για λίγο με τους εργαζόμενους που ανήκουν στο Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πύλης.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι εντατικές εργασίες στον χώρο (ΣΚΑΜΝΙΕΣ) γίνονται ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026 και οργανώνει το (ΑΣΑΕΔ), η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο ΣΕΓΑΣ και ο Δήμος Πύλης.