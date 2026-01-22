Εργασίες αποχιονισμού στην Ελάτη από μηχανήματα του Δήμου Πύλης

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και υπεύθυνος μηχανημάτων κ. Χρήστος Ζιάκας την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου επισκέφτηκε την Ελάτη Δ.Κ. Δήμου Πύλης, όπου συνάντησε τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Κωνσταντίνο Μπρίζη συντονίζοντας και οι δύο μαζί το έργο του αποχιονισμού του χωριού, μεταφέροντας όγκους χιονιού από το εσωτερικό της Ελάτης σε άλλο σημείο, προκειμένου να γίνει η αποσυμφόρηση για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και των κατοίκων.

Να σημειώσουμε ότι ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιάκας έχει αγαστή συνεργασία με τον Πρόεδρο κ. Μπρίζη. Οι παραπάνω εργασίες αποχιονισμού γίνονται και στις υπόλοιπες Κοινότητες του Δήμου Πύλης με τον συντονισμό του Αντιδημάρχου κ. Ζιάκα.