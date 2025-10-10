Εργάνη: Θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων στο 8μηνο – Η εικόνα στη Θεσσαλία

Την υψηλότερη θετική επίδοση πρώτου οκταμήνου από το 2001, κατέγραψε το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 καθώς το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» έδειξε 317.301 νέες θέσεις εργασίας.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.266.335 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.949.034, εκ των οποίων οι 1.185.457 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 763.577 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024 το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 299.148 θέσεις εργασίας, η δεύτερη υψηλότερη επίδοση.

Πάντως, κατά το μήνα Αύγουστο 2025 καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -2.542 θέσεις εργασίας.

Στη Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία για τον φετινό Αύγουστο οι προσλήψεις ανήλθαν σε 12.595 έναντι 11.605 αποχωρήσεων με το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 990 θέσεις.

Το μεγαλύτερο θετικό ισοζύγιο κατέγραψε η Μαγνησία με 487 θέσεις (3.291 προσλήψεις, 2.804 αποχωρήσεις) και ακολούθησαν η Καρδίτσα με 324 θέσεις (1.523,1,199), τα Τρίκαλα με 314 θέσεις (2.102, 1.788) και η Λάρισα με 80 θέσεις (5.170, 5.090).

Αρνητικό ισοζύγιο κατέγραψαν οι Σποράδες με 215 θέσεις (509,724).

Οσον αφορά το οκτάμηνο το ισοζύγιο είναι θετικό με 8.869 νέες θέσεις εργασίας.

Το μεγαλύτερο θετικό ισοζύγιο κατέγραψαν οι Σποράδες με 6.807 θέσεις (9.559, 2.752) και ακολουθούν η Μαγνησία με 1.291 θέσεις (25.803, 24.512), η Καρδίτσα με 726 θέσεις (11.295, 10.569) και η Λάρισα με 59 θέσεις (38.583, 38.524).

Αντίθετα αρνητικό ισοζύγιο καταγράφουν τα Τρίκαλα με 14 θέσεις (17.143, 17.157).

