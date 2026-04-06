Επιτόπια αυτοψία του δημάρχου Πύλης στο Ροπωτό

Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής ατζέντας και της ασφάλειας των πολιτών παραμένει το Ροπωτό, καθώς ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας πραγματοποίησε προγραμματισμένη επίσκεψη στην πληγείσα περιοχή όπου σημειώθηκε νέα κατολίσθηση από τις προηγούμενες πλημμύρες, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ροπωτού κ. Κωνσταντίνο Πλιάτσικα και περιηγήθηκε στα σημεία όπου το φαινόμενο της κατολίσθησης παραμένει ενεργό προκειμένου να εκτιμηθεί η τρέχουσα κατάσταση.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος συζήτησαν τις χρόνιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το χωριό. Η κοινή στάση των δυο πλευρών επικεντρώθηκε στην ανάγκη μετάβασης από τα προσωρινά ημίμετρα σε μια μόνιμη και βιώσιμη λύση.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει την άμεση ανάθεση ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης αποκατάστασης των παραπάνω ζημιών, κατά προτεραιότητα, για την ομαλή πρόσβαση των κατοίκων στις κατοικίες τους.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την για την ταχύτητα των διαδικασιών τονίζοντας ότι η παρουσία του Δημάρχου και η δέσμευσή για χρηματοδότηση, αποτελούν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την «επούλωση των πληγών» του χωριού.