Επιτυχημένη αιμοδοσία της Ενορίας Αγίου Νικολάου Πύλης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στην Πύλη η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε η Ενορία Αγίου Νικολάου, στέλνοντας μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης με το σύνθημα «Δώσε αίμα, μοιράσου τη ζωή».

Πλήθος πολιτών του Δήμου Πύλης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Πύλης, συμμετέχοντας σε μια πράξη κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Η Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πύλης, κα Χαρά Καλιώρα, η οποία είχε τον γενικό συντονισμό της δράσης, εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τη Διευθύντρια Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, κα Έφη Δημητριάδου, καθώς και προς το νοσηλευτικό προσωπικό για την άψογη οργάνωση και υποστήριξη της διαδικασίας.

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στο Κέντρο Υγείας Πύλης για τη φιλοξενία, καθώς και στον Πατέρα Δημήτριο Κατσαρό, εμπνευστή και πρωτεργάτη της δημιουργίας της Τράπεζας Αίματος της Ενορίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι με την παρουσία τους απέδειξαν έμπρακτα ότι η προσφορά αίματος είναι πράξη ζωής, αγάπης και κοινωνικής αλληλεγγύης.