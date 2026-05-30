Επιτυχία σημείωσε το επιστημονικό σεμινάριο για τον Αυτισμό και τη ΔΕΠΥ στα Τρίκαλα

Πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα (στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων), η μεγάλη επιστημονική εκδήλωση με θέμα “Αυτισμός & ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία“.

Η εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου και το Κέντρο Λογοθεραπείας “Στελίνα Σουγκάρη”, προσφέρθηκε με δωρεάν συμμετοχή για το κοινό, αποτελώντας μια αξιέπαινη πρωτοβουλία με εντυπωσιακή ανταπόκριση και μαζική προσέλευση εκατοντάδων πολιτών. Τον συντονισμό της επιστημονικής εκδήλωσης είχε ο κ. Ελευθέριος Μέλιος, Λογοθεραπευτής και Διευθυντής του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου.

Η κατάμεστη αίθουσα απέδειξε έμπρακτα την τεράστια ανάγκη της κοινωνίας για έγκαιρη ενημέρωση γύρω από τις προκλήσεις στις αναπτυξιακές διαταραχές και την παιδική ανάπτυξη.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο συνεργάτης του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου, διακεκριμένος Παιδοψυχίατρος, Γνωστικός – Συμπεριφορικός Θεραπευτής EABCT και Διευθυντής του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Δρ. Βάιος Νταφούλης.

Γονείς, λογοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί και παιδαγωγοί όλων των βαθμίδων είχαν την ευκαιρία, μέσα από τον μεστό και κατανοητό λόγο του ομιλητή, να κατανοήσουν την κλινική εικόνα των παιδιών με Αυτισμό και ΔΕΠΥ, καθώς και τους τρόπους και τη σημασία της σωστής διαχείρισης στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Κύριο μήνυμα αυτής της επιστημονικής συνάντησης ήταν η καίρια σημασία της πρώιμης παρέμβασης. Πρόκειται για ένα σύνολο στοχευμένων παρεμβάσεων και υπηρεσιών στα παιδιά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, αποτρέποντας έτσι την εδραίωση δυσκολιών και θέτοντας τις βάσεις για μια πιο ομαλή πορεία εξέλιξης.