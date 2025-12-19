Επιστροφή πινακίδων, διπλωμάτων και αδειών κυκλοφορίας από τον Δήμο Τρικκαίων

Χριστούγεννα χωρίς προβλήματα στις μετακινήσεις τους, θα κάνουν οδηγοί των οποίων πινακίδες, διπλώματα και άδειες κυκλοφορίας έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων.

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκο Σακκά και για να επιταχυνθεί η διαδικασία απόδοσης των εγγράφων εν όψει των εορτών, από τις 22 Δεκεμβρίου 2025 επιστρέφονται άδειες ικανότητας οδήγησης, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας. Η απόφαση αφορά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα.

Αυτονόητο είναι ότι παραμένει σε ισχύ η διαδικασία καταβολής του διοικητικού προστίμου.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκεται στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης» και χρειάζεται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας για την παραλαβή των εγγράφων ή εξουσιοδότηση, αν η επιστροφή αφορά τρίτο πρόσωπο.

Τηλέφωνο για πληροφορίες 2431353556.

Από το γραφείο Τύπου