Επιστρέφει πινακίδες, διπλώματα και άδειες κυκλοφορίας ο Δήμος Τρικκαίων για το Πάσχα

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι με απόφαση του Δημάρχου Νίκου Σακκά, λόγω των ημερών του Πάσχα, επιστρέφονται διπλώματα, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίες που έχουν αφαιρεθεί. Η απόφαση αφορά σε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα.

Η απόφαση του Δημάρχου ορίζει από η επιστροφή θα γίνεται από τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026, με στόχο τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου.

Για την επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας και των αδειών ικανότητας οδήγησης, θα τηρηθεί η διαδικασία καταβολής του διοικητική προστίμου.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκεται στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης» και χρειάζεται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας για την παραλαβή των εγγράφων.

Τηλέφωνο για πληροφορίες 2431353556.

