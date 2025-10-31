Επιστημονική εκδήλωση για τους γονείς διοργανώνει η Μαρίνα Κοντοτόλη

H βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Η ευτυχία να είσαι γονιός εφήβου».

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Δρ. Γεώργιος Παπανικολάου, ψυχίατρος – ψυχαναλυτής, μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας του Παρισιού και τιμηθείς με τη Λεγεώνα της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει με παρέμβασή του ο Αχιλλέας Οικονόμου, ψυχίατρος.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αίθουσα Παπαστεριάδη, Στουρνάρα 14, Τρίκαλα.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η επιστημονική υποστήριξη των γονιών, καθώς και η απάντηση σε μια σειρά από ερωτήματα που μας κατακλύζουν όλους κατά τη διάρκεια ανατροφής των παιδιών μας για το «τι είναι σωστό και τι δεν είναι», για το «τι πρέπει να κάνω και τι όχι».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς – σημερινούς ή μελλοντικούς – εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να συζητήσει για τη σχέση γονέα – εφήβου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.