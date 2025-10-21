Επισκέψιμος σταδιακά ο λαογραφικός πλούτος των Τρικάλων

Ανοίγει σταδιακά τις πόρτες του για το κοινό και για σχολεία το Λαογραφικό Μουσείο Τρικάλων. Το πανέμορφο κτήριο στο κέντρο της πόλης (Γαριβάλδη 6) φιλοξενεί συλλογές, εκθέματα και υλικό από την παράδοση της πόλης και των χωριών, υπενθυμίζοντας ή μαθαίνοντας τον τρόπο ζωής και τα ήθη περασμένων εποχών. Η αρχή έγινε με μαθητές και μαθήτριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του 26ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, που ξεναγήθηκαν την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 στους χώρους των εκθέσεων, από την προϊσταμένη του τμήματος Πολιτισμού (Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού) του Δήμου Τρικκαίων κ. Μαρίζα Τσιoύτσια. Τους επισκέπτες μαθητές συνόδευαν οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Βάσω Καταβούτα και Αντώνης Γκοτσαγεωργίου, σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου κ. Κωσνταντάκο.

Προς το παρόν το Μουσείο θα είναι επισκέψιμο για ομάδες και σχολεία ως εξής:

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 13:00.

Επικοινωνία για διευκόλυνση στις επισκέψεις 2431353567 και xmagouritsa@trikalacity.gr

Από το γραφείο Τύπου