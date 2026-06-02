Επιμελητήριο Τρικάλων: Συνεχίζεται η πρωτοβουλία για τη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας

Με αφορμή το αυξημένο ενδιαφέρον και τις επικοινωνίες μελών του Επιμελητηρίου Τρικάλων σχετικά με τη σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας, διευκρινίζεται ότι βασικός σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων – μελών του και όχι η συμμετοχή σε επενδυτικό σχήμα με άμεσο οικονομικό κέρδος από την πώληση ενέργειας.

Η Ενεργειακή Κοινότητα στοχεύει στην ουσιαστική εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας στο Επιμελητήριο Τρικάλων είχε ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο του 2023, επί προεδρίας του κ. Βασίλη Γιαγιάκου και πρότασης του Οικονομικού Επόπτη κ. Στέφανου Γιώτη. Ωστόσο, κατά το προηγούμενο διάστημα, αντικειμενικές δυσκολίες και κυρίως οι περιορισμοί χωρητικότητας του δικτύου δεν επέτρεψαν την άμεση προώθηση του εγχειρήματος.

Σήμερα, το Επιμελητήριο Τρικάλων προχωρά τη συγκεκριμένη δράση σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων και την e-trikala ΑΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες συνεργασιών που δημιουργούνται προς όφελος των επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας.

Το Επιμελητήριο Τρικάλων θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα τα μέλη του για όλα τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, καθώς και για τις προϋποθέσεις και τα οφέλη συμμετοχής στην Ενεργειακή Κοινότητα.