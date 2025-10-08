Επιμελητήριο Τρικάλων: Ενημερωτική εκδήλωση για το Γ.Ε.ΜΗ. και τις νέες αλλαγές

Το Επιμελητήριο Τρικάλων και η Ένωση Οικονομολόγων & Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Τρικάλων, διοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Επιβολή προστίμων στο Γ.Ε.ΜΗ. – Συμμόρφωση των επιχειρήσεων», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1, Τρίκαλα).

Εισηγήτρια θα είναι η κα Αθανασάκη Ελένη – Προϊσταμένη Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. & Υ.Μ.Σ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρηματίες, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, δικηγόρους, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τον Νόμο 4919/2022 ο οποίος συμπληρώνεται από την ΚΥΑ 46982/2025 σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα πρόστιμα Γ.Ε.ΜΗ..