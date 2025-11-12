Επιμελητήριο Τρικάλων: Εκπαιδευτική ημερίδα για την Ανάπτυξη Πωλήσεων και κερδοφορίας

Το Επιμελητήριο Τρικάλων σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη Πωλήσεων & Κερδοφορίας για Μικρές Επιχειρήσεις», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1).

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γιάννης Ζησιμάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Zisimatos Management και πιστοποιημένος εκπαιδευτής.

Η εκπαιδευτική ημερίδα εντάσσεται στη νέα σειρά εκπαιδευτικών ημερίδων “Level Up Your Business” που θα υλοποιηθούν από το Κέντρο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης του Επιμελητηρίου Τρικάλων, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και στελεχών της τοπικής αγοράς.

Η νέα σειρά εκπαιδευτικών ημερίδων περιλαμβάνει τις κάτωθι εκπαιδευτικές ενότητες:

Ανάπτυξη Πωλήσεων & Κερδοφορίας για Μικρές Επιχειρήσεις

Μπορώ από Υπάλληλος να γίνω Manager;

Sales Professionals: Τεχνικές, Εργαλεία και Δεξιότητες για Πωλητές Β2Β

Πώς Διοικείται Αποτελεσματικά μια Οικογενειακή Επιχείρηση

Αποτελεσματική Επικοινωνία για ενθάρρυνση, έμπνευση και παρακίνηση

Time Management – Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου

Εξυπηρέτηση πελατών Λιανικής

For Non-Financials – Πρακτικά / απλά Οικονομικά των Επιχειρήσεων.

Οι ημερίδες υλοποιούνται με την υποστήριξη της Zisimatos Management fbsolutions.gr στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Τρικάλων, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών του προς την επιχειρηματική κοινότητα.

Το Επιμελητήριο Τρικάλων καλεί όλους τους επιχειρηματίες και τα στελέχη των ΜμΕ να συμμετάσχουν ενεργά, επενδύοντας στη γνώση, στην εξέλιξη και στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Level Up Your Business!