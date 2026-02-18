Επιμελητήριο Τρικάλων για Βιολάντα: “Η προδικαστική καταδίκη προσώπων δεν υπηρετεί την αλήθεια”

“Η ένταση και η προδικαστική καταδίκη προσώπων δεν υπηρετούν ούτε την αλήθεια ούτε τη θεσμική τάξη” αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή της η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Τρικάλων, σχετικά με το δυστύχημα στη Βιολάντα.

Παράλληλα προσθέτει πως “η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών και η απόδοση ευθυνών αποτελεί αποκλειστικό έργο της Δικαιοσύνης”.

Αναλυτικά:

“Το τραγικό περιστατικό στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο συνεχίζει να προκαλεί βαθιά οδύνη. Πρώτη και σταθερή μας σκέψη, παραμένει ο σεβασμός προς τα θύματα και τις οικογένειές τους

Η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών και η απόδοση ευθυνών αποτελεί αποκλειστικό έργο της Δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να λειτουργήσει απερίσπαστα και με βάση τα πραγματικά στοιχεία.

Η ένταση και η προδικαστική καταδίκη προσώπων δεν υπηρετούν ούτε την αλήθεια ούτε τη θεσμική τάξη. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η απίστευτη δαιμονοποίηση μιας επιχείρησης που παρ’ όλες τις παραλείψεις, προσφέρει και στηρίζει την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Η παρουσία εργαζομένων της επιχείρησης, οι οποίοι επέλεξαν να σταθούν δημόσια δίπλα στον εργοδότη τους, αποτελεί μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας και δείχνει ότι τα γεγονότα βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από όσους βρίσκονται πιο κοντά στην καθημερινή εργασιακή λειτουργία.”