Επιμελητήριο: Εκπαιδευτική ημερίδα για την εξυπηρέτηση πελατών στη λιανική, στην εστίαση και στον τουρισμό

Το Επιμελητήριο Τρικάλων διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: «Εξυπηρέτηση πελατών στη λιανική, στην εστίαση και στον τουρισμό», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026 και ώρες 17:30 – 20:00, στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας (Ρόδου 9, Καλαμπάκα).

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γιάννης Ζησιμάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Zisimatos Management και πιστοποιημένος εκπαιδευτής και ο κ. Χρήστος Λουκάς Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής Στελεχών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα μας απασχολήσουν θέματα όπως:

Κοιτώντας στον καθρέφτη: αν ήμουν πελάτης τι θα σκεφτόμουν. Ενεργητική υποδοχή: τα πρώτα λεπτά της πώλησης. Ενεργητική πώληση: από τον πωλητή στον σύμβουλο. Η τέχνη της ερώτησης. Συνδυαστική πώληση (Cross & up selling). Μην αφήνεις την πώληση να φύγει. Ο πελάτης που δεν ξέρει τι θέλει. Η ανθρώπινη σχέση πουλάει περισσότερο από το προϊόν. H πώληση ως εμπειρία ευγένειας. Ο πελάτης που επιστρέφει ή που συστήνει είναι ο πιο κερδοφόρος. Παρακολούθηση τάσεων & ευελιξία. Τα 3 βήματα για το αύριο. Από το κατάστημα στην εξωστρέφεια.

Η εκπαιδευτική ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι @KalambakaLibrary της Βιβλιοθήκης.

Η εκπαιδευτική ημερίδα εντάσσεται στον κύκλο εκπαιδευτικών ημερίδων “Level Up Your Business” που υλοποιούνται από το Κέντρο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης του Επιμελητηρίου Τρικάλων, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και στελεχών της τοπικής αγοράς.

Οι ημερίδες υλοποιούνται με την υποστήριξη της Zisimatos Management fbsolutions.gr στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Τρικάλων, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών του προς την επιχειρηματική κοινότητα.

Το Επιμελητήριο Τρικάλων καλεί όλους τους επιχειρηματίες και τα στελέχη των ΜμΕ να συμμετάσχουν ενεργά, επενδύοντας στη γνώση, στην εξέλιξη και στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. LevelUpYourBusiness!