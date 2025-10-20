Επιλογή προσωπικού για τον Μύλο των Ξωτικών

Η e-Trikala A.E. ανακοινώνει την έναρξη της επιλογής προσωπικού για τη λειτουργία του φετινού Μύλου των Ξωτικών.

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν θεματικά εργαστήρια (διάδραση με παιδιά), διαχείριση κοινού, χώρους στάθμευσης, καθαριότητα και νοσηλευτική υποστήριξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Μύλου των Ξωτικών https://www.milosxotikon.gr/, όπου οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση.

