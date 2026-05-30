Επικοινωνία Σκρέκα με Κουρέτα για τη μετάβαση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων σε ορεινές περιοχές

Συνάντηση με εκπροσώπους των μετακινούμενων κτηνοτρόφων του Νομού Τρικάλων πραγματοποίησε ο Βουλευτής Τρικάλων, κ. Κώστας Σκρέκας, με σκοπό να βρεθεί λύση για τη μετάβασή τους στους θερινούς βοσκοτόπους, ενόψει της νέας περιόδου.

Ειδικότερα, εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, οι παραγωγοί αδυνατούν να μεταφέρουν τα κοπάδια τους στους ορεινούς βοσκοτόπους, οι οποίοι, υπό κανονικές συνθήκες, τούς εξασφαλίζουν δωρεάν και ποιοτική φυσική τροφή για τους επόμενους μήνες. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς οι κτηνοτρόφοι επιβαρύνονται με το υπέρογκο κόστος αγοράς επιπλέον ζωοτροφών, ενώ την ίδια στιγμή η παρατεταμένη παραμονή των μετακινούμενων αιγοπροβάτων σε περιορισμένους χώρους στα πεδινά μειώνει τη γαλακτοπαραγωγή.

Ανταποκρινόμενος στο αίτημά τους, ο κ. Σκρέκας επικοινώνησε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, ώστε να βρεθεί άμεση λύση, για τον Νομό Τρικάλων, που είναι καθαρός από κρούσματα ευλογιάς.