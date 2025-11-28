Επιθεώρησε το οδικό δίκτυο στα Τρία Ποτάμια η Χρύσα Ντιντή

Στο πεδίο του καιρικού φαινομένου των έντονων βροχοπτώσεων βρέθηκε χθες η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ειδικότερα επιθεώρησε το οδικό δίκτυο της περιοχής Τρία Ποτάμια του Ασπροποτάμου, από διασταύρωση Αγίας Παρασκευής (Τζούρτζια) μέχρι Καλλιρόη – Μαντάνια, που επλήγη από την πρόσφατη κακοκαιρία και συνεχίζει να πλήττεται, σαφώς με μικρότερη ένταση.

Η κατάσταση είναι ικανοποιητική, δεδομένου ότι υφίσταται πρόσβαση σε όλες τις τοπικές κοινότητες ενώ η ροή των υδάτων είναι ελεγχόμενη και δεν προβλέπεται περαιτέρω ένταση του φαινομένου.

Η αντιπεριφερειάρχης συνάντησε προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι και αναγνωρίζουν την ταχύτατη αντιμετώπιση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως προς την προσωρινή αποκατάσταση των ζημιών.

Ακολούθως κατέληξε στην τοπική Κοινότητα Καλλιρόης συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο Κώστα Αγγέλη καθως και από τον Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας Ανθούσας Γιάννη Ντούσιο και κατοίκους της περιοχής.

Δεν παρέλειψε βεβαίως να ενημερώσει ότι η πρώτη απόφαση για την χρηματοδότηση της προσωρινής αποκατάστασης των ζημιών ελήφθη ήδη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθότι μέλημα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα είναι η ασφάλεια των πολιτών καθώς και η απρόσκοπτη επικοινωνία των κατοίκων της περιοχής.

Τέλος, η αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας Ανθούσας την χρηματοδότηση, ποσού 400.000 ευρώ, που εξασφάλισε ο Περιφερειάρχης,

για την συνέχιση του έργου της αποκατάστασης και αναστήλωσης της Ιεράς Μονής Παναγίας Γαλακτοτροφούσας στην Ανθούσα Ασπροποτάμου, γεγονός που έλαβε χώρα στη προχθεσινή συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητο