Επαφές και συναντήσεις Σακκά σε Καρυές, Λόγγο, Πυργετό

Πολίτες σε συνοικίες και χωριά συνάντησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς, στη διάρκειά επισκέψεών του.

Αφορμή ήταν ο εορτασμός της ανακομιδής λειψάνων του Μεγάλου Αθανασίου, οπότε ο κ. Σακκάς παρέστη σε πανηγυρικούς εσπερινούς στους Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καρυών και Πυργετού (χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου) με λιτάνευση των εικόνων την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, καθώς και στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λόγγου, στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία, το Σάββατο 2 Μαΐου 2026.

Στις Καρυές παραβρέθηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη.

Από τη δημοτική αρχή παραβρέθηκαν επίσης, ο αντιδήμαρχος Τάκης Παζαΐτης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι αγροτικών θεμάτων και ατόμων με αναπηρία Βασίλης Κρανιάς και Βασίλης Τσιούτσιας αντιστοίχως, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Αργυρίου και Αντώνης Τζερεμές, οι πρόεδροι των συμβουλίων των ΔΚ Λόγγου Γιώργος Τσίνας και Αγίας Κυριακής Χρήστος Παπαευθυμίου, το μέλος του συμβουλίου της ΔΚ Τρικκαίων Χριστίνα Ζαχείλα.

Επίσης, οι πρόεδροι και μέλη των συμβουλίων των Πολιτιστικών Συλλόγου Πυργετού “Η πρόοδος” Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών κ. Ελισάβετ Αλεξίου και κ. Σοφία Κασσοπούλου αντιστοίχως, με τις Καρυές να φιλοξενούν και παραδοσιακό γλέντι.

