Επανέρχεται στη φυσική και ιστορική του θέση το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης για τη Μάχη της Πόρτας

Με αίσθημα ιστορικής ευθύνης και βαθύ σεβασμό στη μνήμη των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, ο Δήμος Πύλης προχωρά στην αποκατάσταση και επανατοποθέτηση του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης για τη Μάχη της Πόρτας, στη νέα αναπλασμένη πλατεία της Πύλης.

Η μεγάλη παρέμβαση ανάπλασης της κεντρικής πλατείας της Πύλης ξεκίνησε ως διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης τον Οκτώβριο του 2020, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αισθητικά αναβαθμισμένου δημόσιου χώρου για κατοίκους και επισκέπτες. Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2022 και ολοκληρώθηκαν με την παράδοση και τα εγκαίνια της νέας πλατείας τον Μάιο του 2025.

Κατά την έναρξη των εργασιών, το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο βρισκόταν στον χώρο της πλατείας και είναι αφιερωμένο στη Μάχη της Πόρτας της 8ης και 9ης Ιουνίου 1943, υπέστη κατάρρευση κατά τη διαδικασία μεταφοράς του, λόγω της παλαιότητας και της κατάστασής του.

Από εκείνη τη στιγμή έως και σήμερα, οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τη Μάχη της Πόρτας φιλοξενούνταν στο Μνημείο Ηρώων στον χώρο του ΕΠΑΛ Πύλης, ώστε να μην διακοπεί ούτε στιγμή η ιστορική συνέχεια και η απόδοση τιμής στους αγωνιστές και τους πεσόντες της Εθνικής Αντίστασης.

Σήμερα, ξεκίνησαν επίσημα οι εργασίες αποκατάστασης και επανατοποθέτησης του Μνημείου στη νέα πλατεία της Πύλης, σε ένα σημείο ιδιαίτερα εμφανές και συμβολικό, με άμεση ορατότητα από τον κεντρικό δρόμο του οικισμού και το Δημαρχείο Πύλης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η ετήσια εκδήλωση μνήμης για τη Μάχη της Πόρτας θα επιστρέψει στον φυσικό της χώρο, δίπλα στο ανανεωμένο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή στην ιστορία και στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει τόσο στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του τόπου όσο και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της Πύλης.

Δήλωση Δημάρχου Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα

Ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε:

«Η νέα πλατεία της Πύλης αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για τον τόπο μας. Όμως για εμάς η ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στην ιστορία και στη συλλογική μνήμη.

Η αποκατάσταση και η επιστροφή του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης στη φυσική του θέση αποτελεί χρέος τιμής απέναντι στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν στη Μάχη της Πόρτας τον Ιούνιο του 1943.

Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι που η επόμενη εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί ξανά στον χώρο που ανήκει ιστορικά στο Μνημείο, σε μια νέα πλατεία ανοιχτή στους δημότες και στις επόμενες γενιές.

Ο Δήμος Πύλης θα συνεχίσει να προστατεύει και να αναδεικνύει την ιστορική του ταυτότητα, γιατί ένας τόπος χωρίς μνήμη δεν μπορεί να έχει μέλλον».