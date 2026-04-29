Επίσπευση για Aχελώο και αντιπλημμυρική θωράκιση – Επιστολή Κουρέτα σε Χατζηδάκη

Tην επίσπευση των διαδικασιών από πλευράς κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του υδατικού ζητήματος και της λειψυδρίας στην περιοχή μας ζητούν οι φορείς της Θεσσαλίας.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δημήτρης Κουρέτας με επιστολή του προς τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ζητά να ξεκινήσουν συντεταγμένα και χωρίς άλλη καθυστέρηση τα εγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την περιοχή.

Στην επιστολή τονίζεται η σημασία της ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και των αναγκαίων έργων για τη θωράκισή της από πλημμύρες και φαινόμενα λειψυδρίας – ξηρασίας.

Επισημαίνεται από πλευράς περιφερειάρχη η αναγκαιότητα να επανεκκινήσουν τα έργα του Αχελώου και να ληφθούν αποφάσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα τόσο με την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας όσο και τα ημιτελή έργα.

Συμπληρώνει επίσης ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να δράσουμε άμεσα και σε βραχύ – μεσοπρόθεσμο διάστημα, σε συνεργασία με τον ΟΔΥΘ, για την προώθηση κομβικών έργων όπως είναι τα φράγματα Νεοχωρίτη, Δελερίων, Αγιονερίου Ελασσόνας (ημιτελές) και η διώρυγα Γυρτώνης – Κάρλας.

