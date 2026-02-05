Επίσκεψη του Ομότιμου Καθηγητή Ιωάννη Κουτεντάκη στο 2ο ΣΔΕ Τρικάλων

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, το σχολείο μας είχε τη χαρά να φιλοξενήσει τον κ. Ιωάννη Κουτεντάκη, ομότιμο καθηγητή Εργοφυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η παρουσία του αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική και τιμητική εμπειρία για τη σχολική μας κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Κουτεντάκης μίλησε στους εκπαιδευόμενους τόσο για την εργοφυσιολογία όσο και για βασικές έννοιες της ανατομίας, βοηθώντας τους να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.

Με παραδείγματα και δεδομένα από την πολυετή επιστημονική και ακαδημαϊκή του εμπειρία, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, με πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα των εκπαιδευομένων, όπως η ισορροπημένη διατροφή και η συστηματική φυσική δραστηριότητα.

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά, θέτοντας ερωτήσεις και εκφράζοντας προβληματισμούς, γεγονός που έκανε τη συνάντηση ιδιαίτερα ζωντανή και ενδιαφέρουσα.

Κλείνοντας, ο κ. Κουτεντάκης εξέφρασε με χαρά την επιθυμία του να συνεχιστεί αυτή η γόνιμη συνεργασία, με νέες επισκέψεις και δράσεις στο μέλλον.

O Διευθυντής Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων και Διευθυντής του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων κ. Θεοφάνης Κατσάνος ευχαριστεί θερμά τον κ. Κουτεντάκη για τον χρόνο, τη διάθεση και την εξαιρετική παρουσίασή του.