Επίσκεψη του Κώστα Σκρέκα στον πρωτοποριακό εκθεσιακό χώρο Terra Immersia στην Καλαμπάκα

Τον νέο εκθεσιακό χώρο Terra Immersia στην Καλαμπάκα επισκέφθηκε ο Κώστας Σκρέκας, που φιλοξενεί την πρώτη immersive έκθεση στην Ελλάδα, με τίτλο «Chernobyl – The Exclusion Zone».

Κατά την περιήγησή του στο φωτογραφικό οδοιπορικό στη Ζώνη Αποκλεισμού, ο κ. Σκρέκας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον δημιουργό και φωτογράφο Βασίλη Τσιώλη. Μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία, αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ανάδειξης της ιστορικής μνήμης, τοποθετώντας τον επισκέπτη στο επίκεντρο των γεγονότων της καταστροφής του 1986.

Ο κ. Σκρέκας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για το πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα, ευχαριστώντας τον Θεόδωρο Ράντο, τη Ζωή Ράντου και τον Θωμά Τσουκαλά για την υποδοχή και την εξαιρετική οργάνωση υπογραμμίζοντας, ότι τέτοιες επενδύσεις στην καινοτομία αποτελούν πρότυπο για την περιοχή, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το τουριστικό και πολιτιστικό προφίλ του τόπου μας.