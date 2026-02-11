Επίσκεψη του Γενικού Πρόξενου των ΗΠΑ στο Δημαρχείο Τρικκαίων

Τον Γενικό Πρόξενο των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Jerry Ismail υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Τρικκαίων ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς.

Σε μια εθιμοτυπική επίσκεψη γνωριμίας, οι δύο πλευρές αντήλλαξαν απόψεις για τις προτεραιότητες τους τη νέα χρονιά.

Ο κ. Ismail μετέφερε τα ειλικρινή συλλυπητήρια της ΑΕ Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Kimberly Ann Guilfoyle και του ιδίου προσωπικώς, για τον θάνατο των 5 εργαζομένων στην πρόσφατη έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Ο κ. Σακκάς ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Γενικό Πρόξενο για την έκφραση συλλυπητήριών από την κυβέρνηση και τον λαό των ΗΠΑ.

Από το γραφείο Τύπου