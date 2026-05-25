Επίσκεψη Παπαστεργίου στο Γενικό Λύκειο Πύλης

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων και με αφορμή την παρουσία του στο Κέντρο Υγείας Πύλης για την ημερίδα τηλεϊατρικής, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου βρέθηκε σήμερα στο Γενικό Λύκειο Πύλης, θέλοντας να δει από κοντά τον νέο εξοπλισμό που διατέθηκε το προηγούμενο διάστημα στο σχολείο για τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με τον διευθυντή και εκπαιδευτικούς του σχολείου, σε μια συζήτηση γύρω από τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και την καθημερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αυτή την περίοδο.

Ο εξοπλισμός που παραδόθηκε στο σχολείο με τη μεσολάβηση του Υπουργού περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 3D εκτυπωτή και 3D scanner, ενισχύοντας τις δυνατότητες του σχολείου σε επίπεδο ψηφιακών εργαλείων και νέων τεχνολογιών.

Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε επίσης το ζήτημα των ταχυτήτων σύνδεσης στο διαδίκτυο στο σχολείο, με τον Δημήτρη Παπαστεργίου να δεσμεύεται πως θα εξετάσει το θέμα ώστε να υπάρξει βελτίωση των υποδομών.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, λίγο πριν οι μαθητές μπουν στην τελική ευθεία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.