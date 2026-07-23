Επίσκεψη Παπαστεργίου στον Δήμο Φαρκαδόνας και στην Οιχαλία – Συνάντηση με τον δήμαρχο Σπύρο Αγναντή

Μια διαφορετική στάση, πριν από τα εγκαίνια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, έκανε σήμερα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επιλέγοντας να επισκεφθεί τον Δήμο Φαρκαδόνας.

Ο Τρικαλινός Υπουργός συναντήθηκε με τον δήμαρχο Φαρκαδόνας, Σπύρο Αγναντή και τη δημοτική Αρχή, ενώ επισκέφθηκε και τα ΚΕΠ της περιοχής, όπου ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής των νέων ψηφιακών πλατφορμών που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Στη συνέχεια, στην πλατεία της Φαρκαδόνας και της Οιχαλίας, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους, επαγγελματίες και ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η περιοχή μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο Daniel. Οι κάτοικοι μετέφεραν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και για όσα χρειάζονται ακόμη, προκειμένου η περιοχή να αφήσει οριστικά πίσω της τις πληγές της καταστροφικής θεομηνίας.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου άκουσε με προσοχή όσα του μετέφεραν οι κάτοικοι, αντάλλαξε απόψεις μαζί τους και επανέλαβε τη σημασία της στενής συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την κυβέρνηση, ώστε να προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς οι παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η περιοχή.