Επίσκεψη μαθητών του Γυμνασίου Βαλτινού στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας υποδέχτηκε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β’ και Γ’ τάξης του Γυμνάσιο Βαλτινού, στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής και διαδραστικής δράσης με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές γνώρισαν από κοντά τη λειτουργία και τον χειρισμό των drones και ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες και τις εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το πρακτικό μέρος της δράσης, καθώς τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και οι ίδιοι να πετάξουν ένα drone, αποκτώντας μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία.

Παράλληλα, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης μέσω του 3D εκτυπωτή της Βιβλιοθήκης, κατανοώντας τα βασικά στάδια δημιουργίας και εκτύπωσης αντικειμένων, καθώς και τις εκπαιδευτικές και δημιουργικές δυνατότητες που προσφέρει η συγκεκριμένη τεχνολογία.

Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν ιδιαίτερα έντονη και η επίσκεψη ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και δημιουργικότητας.

Μέσα από τέτοιες δράσεις επιδιώκουμε να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στις σύγχρονες τεχνολογίες, να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία και να καλλιεργήσουμε δεξιότητες που συνδέονται με το μέλλον της εκπαίδευσης και της καινοτομίας.