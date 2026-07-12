Επίσκεψη και επαφές Σακκά στο Γλίνος

Το Γλίνος του Δήμου Τρικκαίων επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Ολγας παρακολούθησε τον Πανηγυρικό Εσπερινό, ενώ συνομίλησε με κατοίκους του χωριού και τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για θέματα που απασχολούν την κοινωνία, επισημαίνοντας τον προγραμματισμό και σχεδιασμό του Δήμου σε διάφορα επίπεδα.

Παραβρέθηκαν επίσης, η αντιδήμαρχος Ζωή Παπαναστασίου, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας – ΜΜΕ Βασίλης Κρανιάς και Αποστόλης Παππάς, καθώς και ο πρόεδρος του συμβουλίου της ΔΚ Γλίνους Κώστας Πέτρου.

Από το γραφείο Τύπου