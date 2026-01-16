Επίσημα ο Σωτήρης Βησσαράκος στο “τιμόνι” του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων

Ο Πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων Σωτήρης Βησσαράκος είναι ο νέος επικεφαλής του τοπικού Αστικού ΚΤΕΛ, καθώς το Υπεραστικό ΚΤΕΛ εξαγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών της Εταιρείας.

Διαδέχεται στην προεδρία τον επί τριακονταετία επικεφαλής του Δ.Σ. Δημήτρη Ιωάννου (σ.σ. από το 1994 στο “τιμόνι”), ο οποίος πέτυχε να καταστήσει το όνομά του συνώνυμο με τον συγκοινωνιακό φορέα.

Ο κ. Βησσαράκος καλείται να γράψει την δική του σελίδα στο καινούργιο κεφάλαιο που ανοίγεται στην διαδρομή Αστκού και μάλιστα σ’ ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως ο σύγχρονος τομέας δημοσίων μεταφορών…

trikalaview.gr