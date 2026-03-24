Επίκαιρα μηνύματα στην ομιλία Φλώρου για την εθνική παρακαταθήκη της Επανάστασης του 1821

Συνδέοντας το παρελθόν με τις σύγχρονες προκλήσεις, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος ανέπτυξε επίκαιρα ζητήματα γεωπολιτικής και στρατηγικής σημασίας, στη χθεσινή του ομιλία στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων.

Ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην πανηγυρική εκδήλωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 αναπτύσσοντας το θέμα «Ένας νέος κόσμος συγκρούσεων αναδύεται: Η Ελλάδα και η εθνική παρακαταθήκη της Επανάστασης του 1821».

Τον στρατηγό υποδέχθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο οποίος και άνοιξε την εκδήλωση, πλαισιωμένος από καθηγητές των ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Ακολούθησε προβολή μουσικού προγράμματος το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε από το Παραδοσιακό Σύνολο του Μουσικού Σχολείου Βόλου ειδικά για την εκδήλωση, με τραγούδια της ελληνικής παράδοσης.

