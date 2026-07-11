Επέκταση του μαθήματος κολύμβησης στην Δ’ Δημοτικού

Περισσότεροι από 52.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2025-26 στο μάθημα της κολύμβησης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου διδασκαλίας του. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνοντας παράλληλα, ότι, με νέο θεσμικό πλαίσιο, θα επεκταθεί η διδασκαλία του και στην Δ’ τάξη του Δημοτικού, πέραν της Γ’ Δημοτικού, που προβλέπεται σήμερα.

Για μία «ιδιαίτερα σημαντική επιβεβαίωση ότι μια εκπαιδευτική πολιτική με ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα αγκαλιάζεται από τη σχολική κοινότητα», έκανε λόγο η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, σχολιάζοντας την αύξηση του αριθμου των συμμετοχών στο μάθημα.

«Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, η κολύμβηση δεν είναι απλώς ένα ακόμη αντικείμενο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα ζωής, απαραίτητη στα παιδιά και στους μελλοντικούς ενήλικες, ενισχυμένη και με στοιχεία ναυαγοσωστικής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων», τόνισε.

Γεωγραφικήαναφορά

Όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την επέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος της κολύμβησης και στη Δ΄ Δημοτικού, διασφαλίζει έγκαιρο προγραμματισμό και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για κάθε παιδί, χωρίς αποκλεισμούς.

Η κα. Ζαχαράκη εξέφρασε τις ευχαριστίες της για τους φορείς που υποστηρίζουν την υλοποίηση του μαθήματος και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Ασημένιο Ολυμπιονίκη Απόστολο Χρήστου και την Πρωταθλήτρια Ευρώπης ‘Αννα Ντουντουνάκη, οι οποίοι, όπως είπε, «στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και αποτελούν φωτεινά πρότυπα για τη νέα γενιά».

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, από 35.369 μαθητές και μαθήτριες το σχολικό έτος 2023-2024, οι συμμετοχές αυξήθηκαν σε 44.711 το 2024-2025 και έφτασαν τις 52.002 το σχολικό έτος 2025-2026, ενώ ο σχεδιασμός για το 2026-2027 έχει ήδη ξεκινήσει.

Αναλυτικά, κατά το σχολικό έτος 2025-2026 συμμετείχαν:

* Α΄ τρίμηνο: 14.729 μαθητές, έναντι 12.530 το 2024-2025, 8.498 το 2023-2024 και 6.370 το 2022-2023.

* Β΄ τρίμηνο: 15.028 μαθητές, έναντι 12.197 το 2024-2025, 11.091 το 2023-2024 και 8.629 το 2022-2023.

* Γ΄ τρίμηνο: 22.214 μαθητές, έναντι 19.984 το 2024-2025, 15.780 το 2023-2024 και 16.982 το 2022-2023.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των μαθητών «αποδεικνύει τη δυναμική του αθλήματος».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την υλοποίηση του μαθήματος της κολύμβησης απασχολούνται 270 καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι έχουν την ειδίκευση της κολύμβησης ή έχουν διδαχθεί το αντικείμενο ως βασικό μάθημα, για τουλάχιστον ένα εξάμηνο κατά τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Παράλληλα, από τον προσεχή Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, θα έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα ναυαγοσωστικής και ασφάλειας στο νερό, μέσω ειδικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Η νομοθετική ρύθμιση

Σύμφωνα με νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 119 του Ν 4224/2025), θεσπίστηκε ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την οργάνωση και την υλοποίηση του μαθήματος, δίνοντας τέλος σε ένα καθεστώς ασάφειας αρμοδιοτήτων που επί χρόνια δυσχέραινε την εφαρμογή του.

Ειδικότερα:

* επεκτείνεται η υποχρεωτική διδασκαλία της κολύμβησης και στη Δ΄ Δημοτικού, πέραν της Γ΄ τάξης,

* ορίζεται Συντονιστής Κολύμβησης σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητα τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και τη συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες για τη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών και τη διάθεση των κολυμβητικών δεξαμενών,

* καθορίζεται αναλογία ενός καθηγητή Φυσικής Αγωγής ανά δέκα μαθητές,

* προβλέπεται ο έγκαιρος προγραμματισμός των λειτουργικών αναγκών πριν από την έναρξη κάθε σχολικού έτους,

* διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μαθητών, καθώς το μάθημα μπορεί να υποστηρίζεται και από καθηγητές Φυσικής Αγωγής με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, όπου αυτό απαιτείται.

Τέλος, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίστηκε ως στρατηγικός στόχος, μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια να επιτευχθεί η καθολική κολυμβητική επάρκεια και η εκπαίδευση στην ασφάλεια στο νερό και τη ναυαγοσωστική για όλους τους μαθητές ηλικίας άνω των 8 ετών, μέσα από ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ