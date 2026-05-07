Εορτασμός για τα 130 χρόνια του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων και της Δημοτικής Φιλαρμονικής

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων και ο Σύλλογος Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων, σε συνεργασία με το Τ.Ε.Φ.Α.Α του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Φιλολογικό, Ιστορικό, Λογοτεχνικό Σύνδεσμο (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, με αφορμή τον εορτασμό των 130 χρόνων του Γ. Σ. Τρικάλων και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων, διοργανώνουν σειρά επετειακών εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές τελούν υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Τρικκαίων.

Οι εκδηλώσεις αυτές αρχίζουν στις 16 Μαΐου 2026 και τελειώνουν στις 23 Μαΐου 2026 με σκοπό να τιμηθεί η δράση των δύο αυτών Ιστορικών Σωματείων και η μακροχρόνια ιστορική διαδρομή τους για την ανάπτυξη των αθλητισμού και της μουσικής στα Τρίκαλα. Στοχεύουν, εκτός των άλλων, να γίνει γνωστή η μακροχρόνια δράση αυτών των δύο Σωματείων στους νεότερους, μια δράση η οποία είχε και έχει αποφασιστική επίδραση στην Τρικαλινή κοινωνία από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής τους.

Τα δύο αυτά ιστορικά Σωματεία ιδρύθηκαν, ο μεν Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων στις 22 Ιουνίου 1896, η δε Φιλαρμονική Τρικάλων στις 6 Ιουλίου 1896.

Τίτλος των επετειακών αυτών εκδηλώσεων είναι: «130 χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό και στην μουσική», θα γίνουν στα Τρίκαλα και θα περιλαμβάνουν αθλητικούς αγώνες και μουσικές εκδηλώσεις με συμμετοχές από τον νομό Τρικάλων, την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και από όλη την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα οι εβδομαδιαίες εκδηλώσεις του επετειακού προγράμματος περιλαμβάνουν:

Το απόγευμα της πρώτης ημέρας (Σάββατο 16 Μαΐου) θα πραγματοποιηθεί μουσική συναυλία αφιερωμένη τόσο στα 130 χρόνια από την ίδρυση των 2 συλλόγων – του Γυμναστικού και του Μουσικού– όσο και στην κοινή πορεία που ακολούθησαν υπό την σκέπη του «Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων» από το 1914 έως το 1929. Στην συναυλία, εκτός της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων, θα συμμετάσχει η «Στρατιωτική Μουσική της VI ΤΑΞΥΠ Λάρισας» και η Μαντολινάτα του Βόλου “Come Prima”. Συμμετοχή θα έχει και το Δημοτικό Χορευτικό συγκρότημα Τρικάλων.

Στις 18 Μαΐου, παγκόσμια ημέρα των Μουσείων, θα γίνουν ξεναγήσεις στα δύο μουσεία της πόλης, στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο που στεγάζεται μόνιμα στο Καστρακίδειο Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου & Πύλης και στο Μουσείο της Φιλαρμονικής που βρίσκεται στη Δωροθέα Σχολή.

Στις 22 Μαΐου 2026 το πρωί θα γίνουν αγώνες στίβου για μαθητές των Δημοτικών Σχολείων στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου – Σοφία Σακοράφα».

Στις 23 Μαΐου το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν αθλητικοί αγώνες “Trikala Athletics” με την συμμετοχή αθλητικών σωματείων από όλη την Ελλάδα. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου – Σοφία Σακοράφα». Στην έναρξη των αγώνων θα παρελάσουν όλα τα αθλητικά σωματεία που θα συμμετέχουν στους αγώνες με επικεφαλής την Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων.

Την οργάνωση αυτών των δύο αγώνων έχει αναλάβει η ειδικότητα του Κλασικού Αθλητισμού του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.