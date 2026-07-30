Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Πύλης

Ο Δήμος Πύλης εξασφάλισε χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ για την ένταξη έργων αγροτικής οδοποιίας που θα υλοποιηθούν σε Κοινότητες του Δήμου, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου “η εξασφάλιση της χρηματοδότησης αποτελεί το αποτέλεσμα του συστηματικού σχεδιασμού, της έγκαιρης προετοιμασίας και της οργανωμένης δουλειάς της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο τη συνεχή αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου προς όφελος των δημοτών.

Τα έργα αγροτικής οδοποιίας που θα υλοποιηθούν θα αναβαθμίσουν το αγροτικό οδικό δίκτυο, θα διευκολύνουν την πρόσβαση στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, θα μειώσουν το κόστος μετακίνησης των παραγωγών και θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την καθημερινή δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Πύλης.

Η νέα αυτή χρηματοδότηση επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της Δημοτικής Αρχής στη διεκδίκηση πόρων και στην υλοποίηση έργων ουσίας, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της περιοχής”.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας ανέφερε:

«Η εξασφάλιση αυτής της σημαντικής χρηματοδότησης αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη δικαίωση της στρατηγικής που ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια: σχεδιάζουμε, διεκδικούμε και πετυχαίνουμε αποτελέσματα για τον Δήμο Πύλης.

Η αγροτική οδοποιία δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό έργο. Είναι μια ουσιαστική επένδυση στον πρωτογενή τομέα, στους ανθρώπους της παραγωγής και στην ανάπτυξη της τοπικής μας οικονομίας. Με σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές ενισχύουμε την καθημερινότητα των παραγωγών μας και δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για την αγροτική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον Δήμο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη, καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου Πύλης για την άρτια προετοιμασία των απαιτούμενων φακέλων.

Η Δημοτική μας Αρχή συνεχίζει με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα να αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα, μετατρέποντας τις ευκαιρίες σε έργα με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε ο Δήμος Πύλης να αποκτά τις υποδομές που αξίζουν οι δημότες μας και να διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.»