Εξαιρετικές εντυπώσεις από την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Τρικάλων στην 40η PHILOXENIA

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Τρικάλων στην 40η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 14 έως την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025.

Το Επιμελητήριο Τρικάλων, μέσω της ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Τρικάλων), έδωσε δυναμικό παρών στο κοινό περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προβάλλοντας αποτελεσματικά το πλούσιο τουριστικό προϊόν και την τοπική γαστρονομία της Π.Ε. Τρικάλων.

Η παρουσία του Επιμελητηρίου στην Έκθεση υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική, καθώς προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, επαγγελματιών του κλάδου και δημοσιογράφων.

B2B Συναντήσεις: Δόθηκε η δυνατότητα σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου από την περιοχή μας να πραγματοποιήσουν προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) με tour operators, τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι συναντήσεις αυτές άνοιξαν νέους δρόμους συνεργασίας και αναμένεται να ενισχύσουν την εισερχόμενη τουριστική ροή.

Ξεχωριστή Εκδήλωση «Meteorisimo»: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προβολή της Τρικαλινής Γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων. Η ειδική εκδήλωση «Meteorisimo», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικά παραγόμενα προϊόντα, όπως πίτες, τρικαλινό λουκάνικο, τυροκομικά προϊόντα, κρασί, τσίπουρο, αναψυκτικά, χαλβά και μπισκότα, αναδεικνύοντας τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής, ο οποίος αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας.

Παράλληλα, ο Δήμος Πύλης, σε συνεργασία με το Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Τρικάλων «Ο Ασκληπιός» παρουσίασαν τοπικούς παραδοσιακούς χορούς.

Η ανταπόκριση των επισκεπτών στην εκδήλωση ήταν εντυπωσιακή, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον για τα τοπικά προϊόντα, την παράδοση και τη σύνδεση τουρισμού, πολιτισμού και γαστρονομίας,

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Τρικάλων εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχημένη συμμετοχή, τονίζοντας ότι η PHILOXENIA 2025 αποτέλεσε μία σημαντική πλατφόρμα για τη ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής μας, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών συνεργασιών καθώς και την περαιτέρω προβολή του πολιτιστικού και γαστρονομικού μας προϊόντος.